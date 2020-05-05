وزير الصحة : العودة الى الحظر الشامل ما زال مطروحا

2020/05/05 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الصحة جعفر صادق علاوي أن خيار العودة الى الحظر الشامل ما زال مطروحا، فيما اشترط أمرين من أجل تقليل الاجراءات الاحترازية.

وقال علاوي في تصريح إن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة بدأت منذ ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية ونقل ثلاثة وستين طالبا عراقيا والذين تم حجرهم في مركز طبي قرب مطار بغداد لحين ثبوت عدم اصابتهم بالفيروس، لافتا الى أن وقف الرحلات الجوية وتعطيل الدوام وفرض الحظر الشامل هي من انقذت العراق من كارثة التفشي.

وأشار علاوي الى أن العراق نصح الجارة إيران باتخاذ نفس الاجراءات منذ البداية لمنع انتشار الوباء إلا انها لم تأخذ بتلك النصيحة وكان السبب في تفشي الوباء بشكل كبير، مضيفا ان العراق وفي ظل امكانياته الصحية المتواضعة لم يكن امامه سوى تطبيق الحظر الشامل لتجنب الكارثة.

وأوضح ان المساعدات التي قدمت الى العراق من اميركا والصين والكويت والبنوك العراقية ساهمت في التصدي لهذه الجائحة إلا ان هذه التخصيصات لن تكون كافية في حال خروج اعداد الاصابات عن السيطرة.

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