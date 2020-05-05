القضاء العراقي يحقق مع وزير الزراعة بخصوص تصريحه حول ’’النبق’’

2020/05/05 | 15:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت محكمة تحقيق الكرخ، اليوم الثلاثاء، استدعاء وزير الزراعة صالح الحسني، للتحقيق معه بخصوص تصريحه حول ’’النبق’’.وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته “يس عراق”، أن “محكمة تحقيق الكرخ قررت استدعاء وزير الزراعة صالح الحسني لإجراء التحقيق بخصوص تصريحه لإحدى القنوات الفضائية عن تخصيص مبلغ 90 مليون دولار من […]

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