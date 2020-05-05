حزب كردي لـ”العهد نيوز”: سنصوت لصالح الكاظمي

2020/05/05 | 15:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي اليوم الثلاثاء، بان حزبه سيصوت لصالح الكاظمي خلال جلسة البرلمان.وقال السورجي في حديث لـ”العهد نيوز” بأن “الاتحاد الوطني الكردستاني سيصوت لصالح الكاظمي خلال جلسة مجلس النواب المزمع عقد لتشكيل الحكومة القادمة” مبينا بأن “الاتحاد الوطني داعما لتشكيل الحكومة العراقية”.واوصح بأن “الحلبوسي قد وجه دعوة لاعضاء الاتحاد […]

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