تسيير رحلة تحمل 120 مواطنيا عراقيا كانوا عالقين في السودان

2020/05/05 | 15:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، تسيير رحلة تحمل 120 عراقياً من العالقين في السودان إلى العراق.وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحّاف، في بيان تلقته "كلكامش برس"، إن "سفارتنا لدى الخرطوم أطلقت رحلة استثنائيّة على متنها (120) مُسافِراً كانوا عالقين في السودان، بسبب إجراءات الحظر والإغلاق".وتابع: "بحضور القائم بالأعمال المؤقت، سلمى قدوري جابر والكادر الدبلوماسي في السفارة، لمتابعة إجراءات نقلهم".

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