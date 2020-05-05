شرطة نينوى تكشف تفاصيل جريمة قتل الطفل شاهين وتعلن اعتقال الجناة

2020/05/05 | 15:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت شرطة نينوى، الخميس، تفاصيل جريمة قتل الطفل شاهين.وذكرت الشرطة، في بيان، إنه "باشراف مباشر من قبل قائد شرطة نينوى وبعد تشكيل فريق عمل مكون من ضباط تحقيق اكفاء من ( مديرية شرطة النصر ومكافحة الاجرام وام الربيعين وزمار ) وبالتعاون من قبل قاضي التحقيق المختص ومدير الطب العدلي وبعد جمع المعلومات والادلة وخلال ٧٢ ساعة تم كشف جريمة قتل بحق الطفل ( ش.و ) الذي يبلغ من العمر ( ٨ سنوات )".وأضافت، أن "الطفل تعرض لجريمة اغتصاب وقتل بشعة بواسطة الضرب بالحجر و"بلوك" البناء على الراس ادى الى وفاته بالحال في منطقة ( دوميز عين زالة )".وأشارت إلى، "القبض على المجرمين الفاعلين وهما كل من ( ا ن م ج ) و ( ع ش ع ج ) في منطقة ( دوميز عين زالة ) التابعة لناحية زمار شمال غربي مدينة الموصل، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما وتدوين اقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفهما وفق المادة ٤٠٦ / أ".

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