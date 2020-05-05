اتفاق المُختلفين في اللحظات الاخيرة .. !

2020/05/05 | 15:11 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بقلم / طه حسن

باحث في الشأن العراقي

بات جلياً أن يوم الأربعاء القادم سيصادف عقد جلسة منح الثقة لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي ، في ذلك اليوم سيدرك العراقيون أن كُل ما أثير من جدل وأختلاف ولغط حول تكليف الكاظمي لم يكن سوى زوبعة في فنجان وخطاب للأستهلاك الأعلامي لا أكثر فهُناك أتفاق بين المحورين المُ...

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