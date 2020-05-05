مدير اعلام الحشد العقابي: الحشد الشعبي يستعد للقيام بعملية أمنية واسعة في ثلاث محافظات

2020/05/05 | 15:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير اعلام الحشد الشعبي مهند العقابي، الثلاثاء، عن استعداد الحشد الشعبي للقيام بعملية أمنية واسعة في ثلاث محافظات لملاحقة بقايا “داعش”.وقال العقابي في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية ( واع) واطلعت عليه وكالة صدى، إن “قوات الحشد الشعبي في طور الاستعداد للقيام بعملية أمنية واسعة في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى لمتابعة وملاحقة

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