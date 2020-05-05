2020/05/05 | 16:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح استمرار الاتفاقية مع الصين، فيما أشار إلى ارتباطه بمجلس الإعمار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار رئيس الوزراء: الاتفاقية الصينية سترتبط بمجلس الإعمار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار رئيس الوزراء: الاتفاقية الصينية سترتبط بمجلس الإعمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).