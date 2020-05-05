” الكورونا… ماذا لو كانت.. حربا نفسية !!!”

2020/05/05 | 16:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / الدكتور ميثاق بيات ألضيفي… الوباء كالحرب… قبل أن تبدأ… فيمكنك الأيمان بأي شيء… ثم تحل الكارثة!!!” الوباء هو الحرب، التي يجدر بها التغيير الحاسم لفيلق القيادة، واعضاءه الذين نشأوا في عصر المزادات المضمونة اصحاب نهج “التوقيع على الاستسلام غير المشروط”!! ومن يعيش خلال الحرب على المشاكل يعش بشكل سيئ ، ولكن لن يعش […]

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