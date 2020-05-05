وزير الصحة يكشف سبب استبعاده حنان الفتلاوي من خلية الأزمة وأسباب استبعاده من البقاء بالمنصب

2020/05/05 | 16:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف وزير الصحة جعفر علاوي، سبب استبعاده حنان الفتلاوي من اللجنة 55 (خلية الأزمة) المختصة بمواجهة كورونا، فيما تحدث عن أسباب قللت حظوظه في البقاء بالمنصب.وقال علاوي في تصريحات متلفزة رصدتها “يس عراق”، إنه “طلبنا استبعاد حنان الفتلاوي من لجنة الأمر الديواني 55 لأنها لم تنسجم مع اعضاء اللجنة وعملنا كان […]

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