وزير الصحة يكشف سبب طلبه استبعاد حنان الفتلاوي من لجنة الامر 55 ويوضح حقيقة ارتباطه بالتيار الصدري

2020/05/05 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

كشف وزير الصحة جعفر علاوي لأول مرة، عن السبب المباشر الذي دفعه للطلب من رئيس الوزراء المستقبل عا...





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