الإعلان عن استئناف العمل في مشروع ملعب نينوى الأولمبي في أيسر الموصل

2020/05/05 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-نينوى

أعلن المكتب الاعلامي لمحافظ نينوى، نجم الجبوري، الثلاثاء، استئناف العمل في مشروع ملعب نينوى الأولمب...





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