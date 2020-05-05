كورونا.. السعودية تسجل أكثر من 1500 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/05/05 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء (05 أيار 2020)، تسجيل نحو 1600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت، أن "955 حالة شفاء جديدة من مصابي فيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الشفاء الكلي إلى 5431".

بغداد اليوم- بغداد

أكد مدير الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض عبد الأمير، الثلاثاء (05 ايار 2020)، أن الكثير من المواطنين يرفضون التوجه إلى المستشفيات رغم الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال عبد الأمير في حوار تلفزيوني، تابعته (بغداد اليوم)

بغداد اليوم- البصرة

أعلنت دائرة صحة البصرة، الثلاثاء (05 ايار 2020)، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة حالة واحدة، وتماثل 3 مصابين للشفاء التام.

وقالت الدائرة، في موقفها الوبائي اليومي، إن "المحافظة سجلت 19 إصابة مؤكدة بفيروس كورون

بغداد اليوم - متابعة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، الثلاثاء، تسجيل 1323 اصابة و63 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في البلاد.

وقال جهانبور في ايجازه للموقف الوبائي إنه "تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسج

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