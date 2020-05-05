احتراق اكثر من 600 دونم من مزراع الحنطة في النجف

2020/05/05 | 16:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/النجف..افاد مصدر في الدفاع المدني بالنجف الاشرف،الثلاثاء، بإحتراق أكثر من 600 دونم من مزارع الحنطة في منطقة الأحيمر (الشرته).وقال المصدر لـ/المعلومة/ ان ” حريقا كبيرا نشب في مزراع الحنطة في منطقة الأحيمر إحدى ضواحي مدينة المشخاب ما ادى الى احتراق اكثر من 600 دونم”.واضاف ان “فرق الدفاع المدني في المحافظة هرعت لاخماد […]

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