مصرف الرشيد يعلن عن آليات جديدة لمنح السلف

2020/05/05 | 16:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، عن تطوير آلية منح السلف تختصر الاجراءات والوقت، مؤكداً استمراره بمنح السلف لموظفي الدولة.وقال المصرف : إن “مصرف الرشيد مستمر في منح السلف الشخصية لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف (بدون كفيل) التي تم … Readmore

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