شركة سعودية للبتروكيمياويات تخسر 253.5 مليون دولار

2020/05/05 | 16:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشفت صحيفة ميدل ايست مونيتر البريطانية ان كبرى شركات البتروكيمياويات السعودية سجلت خسائر بلغت 253.3 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020.وذكرت الصحيفة في خبر ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” أرقام الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تقارن بشكل سيئ مع صافي الإيرادات التي بلغت 909.3 مليون دولار خلال نفس […]

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