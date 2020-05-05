ما الإستراتيجية الخبيثة التي تتبعها واشنطن وتل أبيب لتنفيذ صفقة القرن؟

2020/05/05 | 16:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / براء سمير إبراهيم… لم يكن يوم الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي يوماً عادياً بالنسبة للقضية الفلسطينية، ففي هذا اليوم أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب صديقه بنيامين نتنياهو ومن البيت الأبيض خطته التي قال بأنها “للسلام” بين الفلسطينيين والاسرائيليين، تحت مسمى “صفقة القرن”.تلك الصفقة المشؤومة أثارت غضباً شعبي فلسطيني […]

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