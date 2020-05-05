العراق يسعى للتزود بمنظومات أس 300 و أس400 الروسية

2020/05/05 | 16:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، عن سعي العراق للتزود بمنظومة روسية متطورة لحماية أجوائه وتعزيز قدراته الجوية....

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