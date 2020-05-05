مستشار حكومي: الاتفاقية الصينية مستمرة وسترتبط بمجلس الإعمار

2020/05/05 | 16:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، استمرار الاتفاقية مع الصين، فيما اشار الى ارتباطها بمجلس الاعمار.وقال صالح، إن “الاتفاقية الصينية تمتد الى 20 عاما”، معتبراً أن “عائدات الـ100 الف برميل المخصص للصندوق المشترك لا تسمح باستثمارات كبيرة”.واضاف أن “الاتفاقية مع الصين قائمة ومستمرة في مجال البنى […]

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