الفتح يرجح عدم حسم الوزارات الأمنية أو السيادية في الجولة الأولى من جلسة البرلمان

2020/05/05 | 16:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تحالف الفتح قصي الشبكي، وجود بعض الملاحظات على اسماء الوزراء في الحكومة المقبلة.

ورجح الشبكي عدم حسم الوزارات الامنية او السيادية في الجولة الاولى من جلسة البرلمان مبينا انه سيتم تأجيلها على شكل جلسات مقبلة.

واضاف ان المباحثات مازالت مستمرة بين الكتل السياسية وقد تتغير بعض الوزرات في اللحظات الاخيرة بسبب تسجيل بعض الملاحظات..



مشيرا الى ان التوافق المبدئي على تمرير حكومة المكلف مصطفى الكاظمي متوفر الا ان تمرير اغلب الكابينة الوزارية في الجلسة الاولى مستبعد.

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