ارتفاع كبير بعدد الإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا في روسيا

2020/05/05 | 16:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في روسيا، ارتفاعا جديد في عدد الإصابات والوفيات.

وأشارت أحدث إحصائية نشرتها الجهات الرسمية، إلى تسجيل اثنتين وتسعين حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى الف وأربعمائة واحدى وخمسين حالة، فيما وصل عدد المصابين بعدوى الوباء إلى مئة وخمسة وخمسين الفا وثلاثمائة وسبعين حالة، بعد تسجيل عشرة آلاف وخمسمائة وإحدى وثمانين إصابة جديدة في عموم البلاد.

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