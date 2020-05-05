مخاوف الحرائق المفتعلة تخيم على محافظة عراقية مع بدء حصاد لموسم وفير من الحنطة

2020/05/05 | 16:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت محافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، إكمال استعداداتها لحصاد محصولي القمح والشعير في عموم المحافظة ضمن خطة ادارة منظمة، فيما اعربت عن مخاوفها من مخططات لحرق المحاصيل الزراعية .

وقال مدير زراعة صلاح الدين سعد كامل لشفق نيوز، إن "خطة الحصاد تشمل حصاد مليون دونم حنطة واكثر من 300 الف دونم شعير في عموم المحافظة"، مبينا ان "الخطة الزراعية للموسم الشتوي شملت زراعة مليون دونم قمح و50 الف دونم شعير".

وأشار كامل الى "تهيئة 7 مراكز لتسلم القمح موزعة في عموم المحافظة وضمن غرفة عمليات وفريق مختص من المحافظة لتسهيل انسيابية تسويق القمح هذا الموسم وتحقيق انتاجية عالية"، متوقعا "انتاج اكثر من 800 الف طن حنطة واكثر من 350 الف طن من الشعير في ظل المعطيات الأولية".

ولفت الى وجود "مخاوف من عمليات حرق لمحصولي الحنطة والشعير كما حدث خلال الاعوام الماضية"، مؤكدا "إعداد خطة محكمة بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والدفاع المدني لمواجهة أي عمليات او حوادث حرائق تستهدف المحاصيل خلال فترة الحصاد".

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