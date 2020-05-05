تطويق أكثر من 16 منطقة في الانبار بعملية اسود الصحراء

2020/05/05 | 16:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… كشف القيادي في حشد الانبار قطري العبيدي، الاثنين، المناطق المطوقة من قبل القوات الامنية في حملة اسود الصحراء غربي المحافظة، مبينا أن العملية تشمل أكثر من 16 منطقة جغرافية.وقال العبيدي لـ /المعلومة/ إن “القوات الامنية من قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة والحشد الشعبي والعشائري وبدعم من طيران الجيش والقوات الامنية طوقت بالكامل […]

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