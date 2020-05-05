‘سيجارة قبل الإفطار’ تُودي بحياة فنان سوري

2020/05/05 | 16:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة ذكرت مواقع وصفحات موالية للفصائل المسلحة في إدلب السورية أن اثنين قتلا، أحدهما فنان تشكيلي، بعد شجار مسلح بسبب تدخين سيجارة علنا قبل الإفطار.وذكرت تلك المواقع أن الفنان التشكيلي، عدنان كدرش، قتل خلال الشجار المسلح الذي استخدمت فيه القنابل والأسلحة المتوسطة في حي الناعورة بمدينة إدلب.وذكر شهود في تعليقاتهم على […]

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