الاتحاد الوطني الكردستاني والتغيير يبحثان مشروع اللامركزية

2020/05/05 | 16:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وفدان يمثلان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، اجتماعا لمناقشة تطبيق مشروع اللامركزية في محافظة السليمانية.

وشدد الجانبان في بيان مشترك عقب الاجتماع، على ضرورة ان تسعى حكومة إقليم كردستان إلى بذل الجهود وتحمل مسؤولياتها، في تأمين معيشة المواطنين ورواتب الموظفين، فيما أعرب الجانبان عن دعمهما مساعي مجالس المحافظات لتطبيق النظام اللامركزي، من خلال اتباع الوسائل والإجراءات القانونية الكفيلة بتحقيق ذلك.

ومن الجدير بالذكر ان عددا من الاطراف والشخصيات في محافظة السليمانية، طرحت مؤخرا فكرة تطبيق النظام اللامركزي، لتنظيم العلاقة مع حكومة الإقليم، على خلفية ما تعتبره غبنا للمحافظة من حيث التخصصات المالية وتنفيذ المشاريع.

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