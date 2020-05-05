مصرف الرشيد يعلن خفض معدل الفائدة  للسلف الشخصية

2020/05/05 | 16:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

اعلن مصرف الرشيد، استمراره في منح السلف الشخصية لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف ( بدون كفيل) التي تم ترويجها في وقت سابق .

وقال المصرف في بيان صحفي، ان المصرف اصدر تعليمات ادارية لخفض معدل الفائدة لسلف نخيل ماستر كارد من ٨% الى ٥% مع فترة امهال ثلاثة اشهر للقسط الشهري باستثناء الفائدة اعتبارا من ١٥/٤/٢٠٢٠ .

وأكد المصرف أنه باشر بتطوير الية منح السلف واعتماد نظام الكتروني متطور يختصر الاجراءات والوقت .

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