الصحة العالمية : كورونا سيبقى لوقت طويل ويجب التوحد لهزيمته

2020/05/05 | 16:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت منظمة الصحة العالمية من التهاون في التعامل فيروس كورونا المستجد كونه سيبقى لوقت طويل بين البشر.

وذكرت المنظمة في بيان أن هذا الفيروس سيبقى لوقت طويل بين البشر لهذا السبب يجب التوحد من أجل تطوير ومشاركة الأدوات اللازمة لهزيمته، فيما أشادت بمؤتمر المانحين الدولي بشأن فيروس كورونا الذي خصص سبعة مليار يورو لجهود تطوير لقاح وعلاج من المرض.

وبشأن الصراع بين الولايات المتحدة والصين واتهام واشنطن للأخيرة بخروج الفيروس من مختبر في ووهان، أكدت المنظمة عدم تسلمها لأية أدلة من الولايات المتحدة حتى الان تثبت صحة ادعاءاتها.

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