البورصة العراقية تغلق على ارتفاع في ظل انكماش الاقتصاد

2020/05/05 | 16:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أغلقت البورصة العراقية، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 2.43٪ بعد ان اغلق المؤشر عند النقطة 415.74 بالرغم ان الاقتصاد العراقي يواجه انكماش بسبب الازمة المالية التي يعانيها بعد انخفاض أسعار النفط واغلاق الجزئي للاقتصاد خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وبلغت الأسهم المتداولة 1.2 مليار سهم، بينما القيمة المتداولة بلغت 655.1 مليون دينار.





وابرمت اليوم 448 صفقة على اسهم 28 شركة، منها 15 شركة ارتفعت اسهما، بينما 8 شركات انخفضت اسهما.





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