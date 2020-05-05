2020/05/05 | 16:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2020 سنة الفأر الصينية – طه جزاع قالت لي الفتاة الصينية التي تشبه دمية جميلة وهي تحاول اقناعي لشراء لعبة من متجرها الصغير تمثل قرداً ملوناً مبتسماً : حظك سعيد وأنت هنا في احتفالات عيد رأس السنة الصينية ، انها سنة القرد ، وهي سنة ملائمة لإقامة صداقات متينة ، ابتسمتُ لها وشكرتها ” Tank you […]

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