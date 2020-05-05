2020/05/05 | 16:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أم وليد تشكر البزاز لإعانتها في شهر الطاعات (الشرقية) تكرّم فلاحة من ديالى بقلادة المرأة المثالية ديالى – سعدون الجابري بايعاز من رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز يواصل برنامج (المرأة المثالية) على قناة (الشرقية) الذي انطلقت اولى حلقاته بحلول الشهر الفضيل ، تكريم كل امرأة عراقية قامت بعمل تطوعي واستثنائي في خدمة الاخرين […]

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