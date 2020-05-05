2020/05/05 | 16:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوائل الرواد في تلفزيون العراق شهدوا ولادته قبل 64 عاماً سامراء- محمد صادق السامرائي قبل ايام تم الاحتفال بالذكرى 64 لتأسيس تلفزيون العراق ، اقدم محطة في الشرق الاوسط.وفي السطور التالية نتعرف على اوائل الرواد الذين رافقوا هذا الحدث المتميز: -اول مدير لقناة عراقية هو عدنان احمد النعيمي .-اول من ظهرت صورته في […]

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