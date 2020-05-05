بورصة العراق تغلق على ارتفاع في ظل انكماش الاقتصاد

2020/05/05 | 16:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأغلقت البورصة العراقية، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 2.43٪ بعد ان اغلق المؤشر عند النقطة 415.74 بالرغم ان الاقتصاد العراقي يواجه انكماشاً بسبب الازمة المالية التي يعانيها بعد انخفاض أسعار النفط واغلاق الجزئي للاقتصاد خوفا من تفشي فيروس كورونا.وبلغت الأسهم المتداولة 1.2 مليار سهم، بينما القيمة المتداولة بلغت 655.1 مليون دينار.وابرمت اليوم 448 […]

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