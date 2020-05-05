مولر يصيب مدرب بايرن ميونخ بعد مصافحته بالقدم

2020/05/05 | 16:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةتسبب توماس مولر نجم نادي بايرن ميونخ في إصابة هانزي فليك المدير الفني للفريق، بعد أن قام بمصافحته عن طريق القدم ضمن الإجراءات الاحترازية للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد.وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أنه “بعد نهاية التدريبات استخدم كلٌ من مولر وفليك أقدامهما بدلاً من المصافحة باليد، كي يودعا بعضهما، ولكن قدم المهاجم […]

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