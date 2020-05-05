هل يَقترِب التحالف السعوديّ الأمريكيّ مِن نهايته بعد مُكالمة ترامب التهديديّة الوَقِحَة للأمير بن سلمان؟

2020/05/05 | 16:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الباري عطوان مِن النّادر أن يتحلّى مسؤولٌ سعوديٌّ كبير الشفافيّة المُطلقة، ويُصارح شعبه بالحقائق كاملةً دون أيّ “لوي” لعُنق الأرقام والمعلومات مِثلما فعل مساء أمس السيّد محمد الجدعان، وزير الماليّة، في مُقابلته مع قناة “العربيّة” حول الأوضاع الماليّة والاقتصاديّة في البِلاد.السيّد الجدعان كان صريحًا وصادمًا في الوقتِ نفسه عندما قال “سنتّخذ إجراءات “صارمةً” […]

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