معلومات جديدة من “فورد” عن خلاف العائلة الحاكمة في سوريا… ونبوءة “بثينة شعبان” تتحقق

2020/05/05 | 16:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السفير الأمريكي السابق إلى سوريا #روبرت_فورد عن تفاصيل عشاء حضره في منزل رجل الأعمال السوري البارز #رامي_مخلوف بشهر انطلاق الاحتجاجات في سوريا، وعن حوار دار بينه وبين مستشارة الرئيس #بثينة_شعبان، أخبرته فيه عن مشاعر…

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