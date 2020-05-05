"ميمي" يتحدى كورونا ويباشر تدريباته الجماعية مع فريقه البرتغالي

2020/05/05 | 16:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن نادي بورتيمونينسي البرتغالي، اليوم الثلاثاء ، عودة التدريبات الجماعية للنادي بعد توقفها منذ منتصف شهر اذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.وعادت اغلب الأندية البرتغالية الى التدريبات يوم أمس الاثنين، بعدما حصلت على الضوء الأخضر من الحكومة.ونشر النادي البرتغالي مقطع فيديو للاعب اثناء التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، بذلك يكون اول محترف عراقي يعود للتدريبات الجماعية.يذكر ان مهاجم منتخبنا الوطني مهند علي اشترك في مباريات قليلة مع فريقه البرتغالي ضمن منافسات الدوري المحلي قبل ان يتوقف في اواخر اذار الماضي.

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