2020/05/05 | 16:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف محافظ نينوى الاسبق، المطلوب للقضاء، اثيل النجيفي، اليوم الثلاثاء، عن اخطر اسلحة الارهاب في المجتمعات.وغرّد النجيفي على حسابه في موقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا ان "المعركة مع الإرهاب تحسمها ثقة المجتمع بقيادة محترمة وتُفشلها قدرة المتطرفين على تخويف الناس".وأضاف ان "الفساد والظلم والفقر والجهل والحقد المجتمعي هي أخطر أسلحة الإرهاب، ومقتله في دولة يثق بها مواطنوها".وتابع النجيفي "إذا كانوا صادقين بمكافحة الإرهاب فعليهم الإسراع بانتخابات محلية وبرلمانية".​المعركة مع الإرهاب تحسمها ثقة المجتمع بقيادة محترمة وتُفشلها قدرة المتطرفين على تخويف الناسفالفساد والظلم والفقر والجهل والحقد المجتمعي هي أخطر أسلحة الإرهاب و مقتله في دولة يثق بها مواطنوهاإذا كانوا صادقين بمكافحة الإرهاب فعليهم الإسراع بانتخابات محلية وبرلمانية#نريد_دولة— Atheel Alnujaifi (@AtheelAlnujaifi) May 5, 2020​​​

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجيفي يكشف عن اخطر اسلحة الارهاب) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجيفي يكشف عن اخطر اسلحة الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).