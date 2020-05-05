اکادیمیان ایرانیان علی قائمة افضل الاساتدة الجامعیین عالمیا

2020/05/05 | 16:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اختير الاستاذان الايرانيان علي رضا احمد سيماب ومريم كوجكي نجاد ضمن افضل 40 استاذا شابا تحت 40 عاما في فرع الادارة في العالم.وافادت العلاقات العامة لجامعة “شريف” الصناعية في طهران بانه وفقا لتصنيف موقع (Poets & Quants) تم اختيار الخريجين من هذه الجامعة علي رضا احمد سيماب الاستاذ في جامعة “اتش.[…]

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