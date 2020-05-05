شاهد: احتجاج ورسومات أمام منزل أغنى رجل في العالم.. موظفو شركة أمازون مستائين!

2020/05/05 | 17:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شهد منزل أغنى رجل في العالم مؤسس شركة امازون جيف بيزوس، احتجاجات نفذها ناشطون أمام منزله.واختار مناصرون للبيئة والصحة رسم جدارية أمام منزل بيزوس، من أجل الاحتجاج على ما يقولون إنه إهمال تجاه إحدى أكبر شركاته.وبدأ أعضاء في منظمة غير حكومية معنية بالتغير المناخي في رسم جدارية أمام قصر بيزوس، […]

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