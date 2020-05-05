تحالف القـوى: حكومة الكاظمي لن تمرر بشكل كامل غداً

2020/05/05 | 17:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رجحت النائبة عن تحالف القوى بسمة بسيم، الثلاثاء، تمرير حكومة مصطفى الكاظمي في مجلس النواب بشكل غير كامل.وقالت بسيم لـ /المعلومـة/ إن “تحالف القوى العراقية مع المضي بالتصويت للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي”، مبينة أن ” تغييرات ستطرأ على بعض اسماء مرشحي الوزارات”.وأوضحت، أن “مجلس النواب سيصوت على منح الثقة للحكومة […]

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