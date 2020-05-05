"التعفير" مبادرة شبايبة عراقية لتعقيم الشوارع من فيروس كورونا

2020/05/05 | 17:40 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قامت مجموعة من الشباب العراقي بمبادرة تهدف إلى تعقيم مناطقهم السكنية من فيروس كورونا.



ويطلق على عملية التعقيم في العراق "التعفير".



واستقطبت المبادرة شباب يسكنون في مناطق أخرى للانضمام في عملية تعقيم الشوارع.



ومنذ ظهور كوفيد-19 في البلاد، عمدت السلطات على تطهير المناطق ذات الكثافة السكنية العالية.

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