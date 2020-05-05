البديري : نظام الزوجي والفردي في حركة العجلات سيزيد فرص انتقال العدوى

2020/05/05 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو مجلس النواب علي البديري، إن قرار خلية الازمة باعتماد نظام الفردي والزوجي في حركة العجلات أنه سيزيد فرص الاصابة وانتقال عدوى وباء كورونا بين المواطنين.

وأكد البديري في تصريح أن القرار دليل واضح على حالة التخبط والاجتهادات البعيدة كل البعد عن المنطق، على اعتبار ان العجلات لا تنقل وباء كورونا وهي مغلقة على سائقيها ومن يجلس معهم بالعجلة، مضيفا ان تقليل عدد العجلات الى النصف يؤدي الى اجبار البعض الى الذهاب سيارات النقل العام او الاضطرار الى تجمع أكثر من شخص في سيارة واحدة وبالتالي زيادة فرص انتقال العدوى بين المواطنين، داعيا خلية الازمة الى الغاء القرار فورا والبحث عن اجتهادات اكثر عقلانية ولا تؤدي الى كوارث صحية.

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