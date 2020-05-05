تقرير: ضربة مزدوجة للاقتصاد العراقي.. لماذا يتحدثون عن أشهر مرعبة

2020/05/05 | 17:45 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



افاد تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية، بأن الاقتصاد العراقي يواجه ضربة مزدوجة تتمثل بانخفاض أسعار ا...

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