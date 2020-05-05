صحة الكرخ: تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا


صحة الكرخ: تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا
2020/05/05 | 17:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صحة الكرخ: تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/05 | 17:46.

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