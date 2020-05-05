هيئة التقاعد: وزارة المالية تؤخر صرف رواتب المتقاعدين لأسباب غير معروفة

2020/05/05 | 17:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ذي قار..كشف مدير تقاعد ذي قار، أحمد الزيدي، الثلاثاء، أسباب تأخير صرف رواتب المتقاعدين في مناطق العراق كافة، محملا وزارة المالية مسؤولية هذا الامر.وذكر الزيدي لـ/المعلومة/، أن “تأخير صرف رواتب المتقاعدين لشهر أيار الحالي يعود إلى اسباب داخلية لدى وزارة المالية”، مبينا أن “تلك الاسباب تجهلها مديرية التقاعد العامة حتى الان”.وأضاف، […]

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