وزير الصحة يتحدث عن سبب استبعاد حنان الفتلاوي.. هل سيبقى بمنصبه؟

2020/05/05 | 17:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريركشف وزير الصحة جعفر علاوي، عن السبب المباشر الذي دفعه للطلب من رئيس الوزراء المستقبل عادل عبد المهدي استبعاد مستشارته حنان الفتلاوي من لجنة الأمر الديواني 55 قائلًا إنها لم تنسجم مع أعضاء اللجنة، لافتًا إلى أن عبد المهدي هو من رشحه للمنصب حصرًا ولا علاقة لأية جهة سياسية بترشيحه.

وزير الصحة: قرار لجنة الأمر الوزاري 55 بإغلاق الحدود مع إيران وإيقاف الرحلات الجوية معها واجه اعتراضات سياسية شديدة

قال علاوي في مقابلة متلفزة تابعها "ألترا عراق"، إن "وزارة الصحة تعلم بأن اعتماد الحظر الجزئي الذي اتخذ قرار بشانه في 21 نيسان/أبريل الماضي فيه شيء من الخطورة، مستدركًا "لكننا اضطررنا لاعتماده ، لأن لدينا نسبة فقر عالية وكسبة تعطلت أرزاقهم والدولة غير قادرة على منحهم رواتب بفترة التوقف والأمر نوقش لكن الأموال لم تتوفر وكان الخيار البديل هو توفير سلة غذائية ومنحة مالية للمواطنين".

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أشار إلى أن " الحظر الشامل كان مشددًا وساهم بتقليل الإصابات بفيروس كورونا، وهذا القرار معتمد من منظمة الصحة العالمية وعدم التجمهر والتلامس هو أسلوب الوقاية المباشر لمنع انتقال العدوى وعدم الإصابة بالفيروس لأنه بلا علاج حتى الآن".

أضاف أن "ضغوطات سياسية رافقت عملي بالوزارة وخاصة فيما يتعلق باعتراض قوى سياسية على بعض القرارات، مبينًا أن "هذه القرارات قللت حظوظي بالبقاء في منصبي ومن بينها، لجنة الأمر الوزاري 55 بإغلاق الحدود مع إيران وإيقاف الرحلات الجوية معها، لافتًا إلى أن "هذا القرار واجه اعتراضات سياسية شديدة رأت أن بالإمكان تأجيله أو الغاؤه".

أوضح أن القرار "اتخذ في وقت شهدت فيه إيران تفشيًا لوباء كورونا وتسجيل معدل إصابات كان عاليًا ومصيريًا".

وتابع أنه "أصدر أوامر أخرى حظيت باعتراضات سياسية وتعلقت بتغيير مدراء عامين ومسؤولين ثبت تلكؤهم بعملهم ما أثار امتعاض قوى سياسية".

وعن حقيقة ترشيحه من قبل التيار الصدري وارتباطه بالتيار، قال علاوي إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هو من رشحه للمنصب حصرًا ولا علاقة لأية جهة سياسية بترشيحه بعد استقالة الوزير السابق علاء العلوان"، مؤكدًا أنه "طبيب ولديه عيادة في لندن، ولم يكن قبل أو بعد استيزاره مرتبطًا بأية جهة سياسية ومن بينها التيار الصدري".

وكشف علاوي لأول مرة عن سبب طلبه استبعاد حنان الفتلاوي مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة من لجنة الامر الديواني 55 التي يرأسها، وقال "طلبنا استبعاد حنان الفتلاوي من لجنة الأمر الديواني 55 لأنها لم تنسجم مع أعضاء اللجنة وعملنا كان يتطلب الانسجام لأن وضع البلد كان دقيقًا جدًا".

وزير الصحة: الكاظمي أبلغني بداية برغبته بأن أبقى وزيرًا الصحة ثم قال إنه قد لا يختارني، وربما هناك جهات سياسية تريد استبعادي

وحول كابينة الكاظمي المرتقبة، قال علاوي إن "هناك معركة سياسية على وزارة الصحة، السيد المكلف مصطفى الكاظمي أبلغني بداية برغبته بأن أبقى وزيرًا الصحة ثم قال إنه قد لا يختارني، وربما هناك جهات سياسية تريد استبعادي بسبب بعض القرارات المتخذة".

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