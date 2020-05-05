2020/05/05 | 17:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريراعتبر النائب عن المكون الشبكي قصي عباس، أن تشكيلة الحكومة المرتقبة تقصي المكون الذي يمثله، مشيرًا إلى أنه ما زلنا كمكون شبكي نعيش حالة التهميش والإقصاء في ظل استمرار صفقات المحاصصة الحزبية.

قال عباس ببيان صدر في 5 أيار/مايو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "في الوقت الذي نؤكد حرصنا على اللحمة الوطنية وضرورة الإسراع في تشكيل حكومة انتقالية تتلاءم مع تحديات المرحلة، حكومة ذات مرتكزات رصينة يمثل فيها العراقيون جميعًا كمكونات وليس كأحزاب، إلا أنه وللأسف مازلنا كمكون شبكي نعيش حالة التهميش والاقصاء في ظل استمرار صفقات المحاصصة الحزبية".

وأشار إلى أنه "كثر اللغط والتصريحات الإعلامية الصادرة عن الأقطاب السياسية المتحاصصة والتي تتحدث عن تخصيص وزارة للأقليات"، لافتًا إلى أن "واقع الحال المتفق عليه خلف الكواليس وداخل غرف صفقات الأحزاب الكبيرة تؤكد أن الوزارة قد أعطيت وكالعادة للمكون المسيحي وباسم الأقليات ولشخصية متحزبة وبدون أخذ رأي ممثلي بقية الأقليات".

وتابع النائب بالقول: "أنا كممثل عن قومية الشبك في مجلس النواب العراقي أعلن عن تحفظي واعتراضي على هذه السياسة العرجاء وغير الواضحة"، مبينًا أن "هذا الموقف لا يعني أننا نعترض على منح وزارة للمسيحيين بقدر ما هو اعتراض على تنسيب هذه الوزارة باسم الأقليات ونجدد مطالبتنا بإيجاد اتفاق يرضي جميع الأقليات بشكل عادل ومنصف بعيدًا عن التدخلات الحزبية".

اقرأ/ي أيضًا:

"فيها بعثيون" وأمامها أبواب جهنم..



حكومة الكاظمي على موعد بعد الإفطار

في ظل "الأزمات الثلاث"..



ما مصير الاحتجاجات العراقية؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن "الشبك" يهاجم كابينة الكاظمي: وزارة الأقليات لمسيحي متحزب) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن "الشبك" يهاجم كابينة الكاظمي: وزارة الأقليات لمسيحي متحزب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).