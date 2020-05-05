2020/05/05 | 17:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الجامعات تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الامتحانات النهائية لطلبة الدراسات العليا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجامعات تستعد لإجراء امتحانات طلبة الدراسات العليا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجامعات تستعد لإجراء امتحانات طلبة الدراسات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).