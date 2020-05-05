بالوثائق: الخارجية تقرر التريث بارسال طائرات لاعادة العراقيين العالقين والتوقف عن استقبال طلبات العودة

2020/05/05 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

بغداد اليوم - بغداد

دعا النائب عن تحالف الفتح حسن سالم، الثلاثاء (5 آيار 2020)، الى طرد السفير الاميركي من بغداد، فيما وجه اتهاماً للسعودية.

وقال سالم في بيان، ردا على رسالة منسوبة للسفير الامريكي، إن "الحكومة العراقية مطالب

بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية، النائب كاطع الركابي، اليوم الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة لقيادات أمنية رفيعة المستوى إلى كردستان بشأن المناطق المتنازع عليها.

وقال كاطع الركابي، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "الم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء (5 آيار 2020)، عن عدد الوزارات في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي المتوقع حسمها بجلسة مجلس النواب المقرر عقدها مساء يوم الاربعاء.

وقال العز

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