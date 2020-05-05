صحة الكرخ تعلن تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا وتوضح تفاصيلها وتوزيعها الجغرافي

2020/05/05 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة صحة الكرخ في العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا، فيما أوضحت تفاصيل توزيعها الجغرافي.

وذكرت الدائرة في بيان موقفها الوبائي لفيروس كورونا، أن الدائرة سجلت 13 إصابة جديدة، ثلاثة إصابات منها في منطقة الحرية، وإصابة في الغزالية، إصابتين في منطقة الطوبجي، وواحدة في كل من اليرموك، الشعلة، الخطيب، حي العامل، الرحمانية، إضافة إلى إصابة طيار روسي متعاقد مع شركة الخطوط الجوية العراقية.

وفيما يلي موقف دائر الكرخ، ويوضح عدد حالات الاشتباه التراكمي، والاصابة التراكمية، والوفيات، وحالات الشفاء.

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